هكذا يحتفل اليمنيون بالمولد النبوي الشريف

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم في صنعاء الزميل على الذهب: ان أكثر من 20 ساحة في اليمن تحتفل بمناسبة ذكرى مولود النبي الشريف.

واضاف ان هذه الفعالية اعتاد عليها اليمنيون منذ سنوات بان تكون بهذا الزخم من اجل ايصال العديد من الرسائل من اجل ما يعيش البلد من ظروف صعبة في ظل العدوان السعودي الجائر على اليمن.

واوضح مراسلنا ان المجتمع الدولي سيحترم رغبة اليمنيين عند مشاهدته لهذه الحشود المليونية، وان الحشود الجماهيرية اليمنية من شأنها ان ترغم المجتمع الدولي على وقف العدوان وفك الحصار.

واشار مراسلنا الى ان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي سيلقي كلمة بالحشود اليمنية بعد قليل بهذه المناسبة، و الشعب اليمني ينتظر للاستماع الى بيانات عسكرية مهمة بشان الانتصارات على الجبهات خلال الساعات القادمة.

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