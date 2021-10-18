الصحة الايرانية: أكثر من 11 ألف إصابة و181 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 11 ألفا و844 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و796 ألفا و659 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1804 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4693 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و333 ألفا و304 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 181 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 124,256 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 48 مليونا و956 ألفا و693 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 25 مليونا و156 ألفا و987 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 74 مليونا و113 ألفا و680 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و 115 ألفا و587 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 9 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 106 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في228 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 105 مدن.