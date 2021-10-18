شاهد..صنعاء اثبتت اليوم انها لن تتخلى عن قيادتها

العالم - خاص بالعالم

وقال الوريث في حديث لقناة العالم في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية: ان الشعب اليمني يرسم بهذا الخروج المليوني صموده بوجه العدوان، والعالم اليوم ينظر الى الشعب اليمني باعجاب.

وأضاف: ان هذه الحشود تؤكد ولاء الشعب اليمني للرسول صلى الله عليه وآله، واثبتت ان الشعب اليمني رغم الحصار والعدوان الجائر لن يتخلى عن دينه وقيادته ومبادئه.

وأكد الوريث ان بيانات القوات المسلحة اليمنية عن الانتصارات الميدانية في ساحات المعارك تعزز من صمود الشعب اليمني بوجه الحصار والعدوان.

وتتوافد منذ صباح اليوم الإثنين، الحشود الجماهيرية من محافظة صنعاء، إلى ميدان السبعين بأمانة العاصمة للمشاركة في إحياء الفعالية المركزية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف.

واكتضت مداخل الأمانة بآلاف المشاركين القادمين من مختلف مديريات المحافظة، حاملين اللوحات والشعارات المعبرة عن الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وكان في استقبال الحشود بمناطق الصباحة وموفمبيك والحثيلي وشملان والمطار وجولة آية وخشم البكرة وارتل والازرقين والخمسين وجولة آية ودار سلم وغيرها، محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأعضاء من مجلس الشورى وأمين عام المجلس المحلي ووكيل أول المحافظة والوكلاء وعدد من مديري المديريات.

واستكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات في ميدان السبعين لاستقبال أكبر حشد جماهيري ظهر اليوم احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، فيما يستعد ميدان ملعب الثورة لاستقبال الحشود النسائية.

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