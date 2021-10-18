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بالصور.. انضمام قرى وبلدات جديدة لاتفاق التسوية بدرعا

بالصور.. انضمام قرى وبلدات جديدة لاتفاق التسوية بدرعا
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

انضمت مدينة الحراك وبلدة الصورة وقرية علما بريف درعا الشمالي الشرقي لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتكريس الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة .

العالم - سوريا

وذكر مراسل "سانا" في درعا أن “الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش بدأت تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء مدينة الحراك وبلدة الصورة وقرية علما واستلام السلاح الموجود لدى البعض منهم في مركز تم افتتاحه في الحراك وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة لبسط الاستقرار في ربوع محافظة درعا”.

وتستمر عمليات التسوية في محافظة درعا والتي انطلقت من حي درعا البلد وشملت خلال الأسابيع الماضية قريتي الغارية الغربية والغارية الشرقية وبلدة خربة غزالة وقرية اليادودة وبلدة مزيريب ومدينة طفس وبلدة تل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك ومدينتي نوى وجاسم والمسيفرة وكحيل ونصيب وأم المياذن وتسيل والجيزة وانخل والسهوة والكرك وغيرها وذلك في إطار جهود الدولة لضمان الامن والاستقرار وعودة الحياة الى طبيعتها في ربوع المحافظة.

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