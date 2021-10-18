السودان.. إصابة متظاهرين إثر تعرضهم للضرب من قبل الشرطة

العالم ـ السودان

وحسب روسيا اليوم، إصابات المتظاهرين كانت بسبب الضرب من الشرطة وليس إطلاق نار أو قنابل غاز. وأن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز على المعتصمين أثناء محاولتهم الثانية لدخول مجلس الوزراء.

وانتهى الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء السوداني الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة عبد الله حمدوك، لبحث الوضع الراهن في البلاد دون التوصل لأي نتائج.

وتوجه بعض المتظاهرين إلى مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد الاجتماع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك والوزراء، مشيرا إلى أن الشرطة شكلت طوقا حول المجلس لمنعهم، حيث عاد المتظاهرون إلى مكان الاعتصام بعد محادثات مع الشرطة، وكان المعتصومون يعتزمون تسليم مذكرة احتجاج لحمدوك.

وأفادت مصادر إعلامية سودانية، اليوم الاثنين، بأن المعتصمين بالقصر الرئاسي بالخرطوم قاموا بإغلاق شارع الجمهورية الحيوي وسط الخرطوم متوجهين نحو مجلس الوزراء. وحاصر المتظاهرون مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المقر.

وقالت وسائل إعلام سودانية بينها موقع "السوداني"، إن المعتصمين اتجهوا إلى مجلس الوزراء استعدادا للاعتصام أمامه مع الإبقاء على اعتصامهم الأول أمام القصر الجمهوري.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن الشرطة تحمي مقر المجلس، فيما أظهرت صور بثها ناشطون وصفحات على مواقع التواصل المتظاهرين وهم يحاصرون مجلس الوزراء وسط طوق أمني كثيف.