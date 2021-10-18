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شاهد في اليمن..

أكبر احتفال بالمولد النبوي الشريف على صعيد العالم الاسلامي

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد عبد الله شعبان عضو لجنة رفع الحصار عن المطار صنعاء، ان التجمع الجماهيري اليمني اليوم احتفالاً بذكرى مولد النبوي الشريف لم يسبق له مثيل على الصعيد العالم العربي والاسلامي.

العالم - خاص بالعالم

وقال شعبان في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية ان الملايين من الشعب اليمني في المحافظات المحررة من العدوان شاركوا اليوم في الاحتفال بذكرى مولود النبوي الشريف.

واضاف: ان هذه المشاركة الغفيرة تبعث البهجة والسرور للنبي الاعظم عليه وعلى اله افضل الصلاة والسلام.

واوضح شعبان، ان المشاركة اليمنية الهائلة في احتفال النبوي الشريف تحث الامة الاسلامة على كلمة سوى ضد دول الاستكبار في العالم وضد الصهيونية وضد الدول الذين يبعيون اوطانهم بثمن بخص.

وتتوافد منذ صباح اليوم الإثنين، الحشود الجماهيرية من محافظة صنعاء، إلى ميدان السبعين بأمانة العاصمة للمشاركة في إحياء الفعالية المركزية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف.

واكتضت مداخل الأمانة بآلاف المشاركين القادمين من مختلف مديريات المحافظة، حاملين اللوحات والشعارات المعبرة عن الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وكان في استقبال الحشود بمناطق الصباحة وموفمبيك والحثيلي وشملان والمطار وجولة آية وخشم البكرة وارتل والازرقين والخمسين وجولة آية ودار سلم وغيرها، محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأعضاء من مجلس الشورى وأمين عام المجلس المحلي ووكيل أول المحافظة والوكلاء وعدد من مديري المديريات.

واستكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات في ميدان السبعين لاستقبال أكبر حشد جماهيري ظهر اليوم احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، فيما يستعد ميدان ملعب الثورة لاستقبال الحشود النسائية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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