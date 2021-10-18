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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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يوسف العثيمين: منظمة التعاون الاسلامي لا تفرق بين المذاهب الاسلامية وتعتبر أي استهداف للمسلمين والمصلين من أي طائفة كانوا اعتداء ارهابيا
وزير الخارجية الايراني عبداللهيان: التيارات المتطرفة أحد أهم مشاكل المنطقة وعلى منظمة التعاون الاسلامي ادانة الاعمال الارهابية الاخيرة بافغانستان
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يتحدث هاتفيا مع أمين عام منظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين حول الاوضاع في افغانستان
السيد الحوثي: يتوجب علينا شرعا التصدي للعدوان بكل ثبات حتى رفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب
السيد الحوثي: نؤكد ما أعلناه سابقا أننا جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها السيد حسن نصرالله أن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية
السيد الحوثي: ادعو الشعب اليمني العزيز الى مواصلة الجهود في التصدي للعدوان الاميركي السعودي الغاشم الذي يرتكب ابشع الجرائم
السيد الحوثي: قوى الطاغوت في ماضيها وحاضرها جرت المشاكل على المجتمع البشري من خلال نهب ثروات الشعوب
السيد الحوثي:يتحقق الوعد الإلهي في عصرنا بفساد وظلم الإسرائيليين، وسيتحقق وعده بنهاية ما هم فيه من استكبار،إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا
كلمة قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي
حسن الوريث: بيانات القوات المسلحة اليمنية عن الانتصارات تعزز من صمود الشعب
السيد الحوثي: ادعو الشعب اليمني العزيز الى مواصلة الجهود في التصدي للعدوان الاميركي السعودي الغاشم الذي يرتكب ابشع الجرائم
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش
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