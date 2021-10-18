كيف تفاوض طهران مجموعة 4 زائد واحد بشأن ملفها النووي؟

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واكدت الوزارة الخارجية الايرانية ان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا سيستكملان محادثاتهما حول الموضوعات التي لم يتم حلها في فيينا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده: "ان المحادثات ستستمر، واختتمت عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد، ونحن الآن ندرس التحديات التي نشأت في الجولات الست من محادثات فيينا. وفيما ما يتعلق بالشروط المسبقة، نحن لم نضع مطلقًا شرطًا مسبقًا لاميركا، والسبب ان الولايات المتحدة ليست عضوًا في الاتفاق النووي".

كان هذا فيما يتعلق بمحادثات الغاء الحظر، اما فيما يتعلق بالمفاوضات النووية بشكل عام، فقد اكد رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني وحيد جلال زاده ان طهران لا تريد لمفاوضات فيينا ان تكون استنزافية.



وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد جلال زاده: "المفاوضاتِ ستكونُ مع مجموعةِ أربعة زائد واحد، واذا أرادتْ واشنطن الانضمامَ اليها، فيجب ان تتحقق الخطوات الثلاث التي اعلن عنها قائد الثورة، بمعنى إلغاء الحظر، وتحقق ايران من ذلك، وفي المرحلة الثالثة ستستأنف ايران القيام بالتزاماتِها".

هذه التصريحات تاتي بعد ان اعرب وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل عن تفاؤله بشان محادثات بروكسل المرتقبة رافضا في الوقت نفسه تطرق واشنطن الى اللجوء الى خطط بديلة في حال انسداد افاق الجهود الدبلوماسية، خاصة وان الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي بشكل احادي ويواصل رئيسها الجديد سياسة الضغوط القصوى، ما يزيد شكوك ايران حول رغبة الاميركيين في الوفاء بتعهداتهم.