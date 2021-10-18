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أردوغان يتهم الغرب باستغلال موارد القارة الأفريقية وقتل الآلاف من شعبها

أردوغان يتهم الغرب باستغلال موارد القارة الأفريقية وقتل الآلاف من شعبها
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فرنسا وعددا من الدول الغربية باستغلال موارد القارة الأفريقية وقتل الآلاف من أبنائها، في مقدمتهم الجزائر وأوغندا، لافتا إلى أهمية التكاتف من أجل عالم أكثر عدلا.

العالم ـ أوروبا

وقال الرئيس التركي خلال مؤتمره الصحفي الذي جمعه بنظيره الأنغولي، جواو مانويل لورينسو، اليوم الاثنين، إن "فرنسا استخدمت أفريقيا كقارة استعمار وتسببت بقتل الآلاف فيها"، مشيرا إلى أنه "تم استعمار القارة الأفريقية لسنوات طويلة".

كما أكد أردوغان أن "الغرب استغل الموارد الطبيعية لدول أفريقيا وقتل أبناءها"، متابعا: "الجميع التزم الصمت أمام مقتل الناس في أفريقيا وعلى رأسهم مقتل الجزائريين".

وأشار أردوغان إلى ضرورة التكاتف من أجل حماية الحقوق، داعيا إلى "مجتمع وعالم يسوده العدل".

ووقعت خلافات بين أنقرة وباريس حول عدة قضايا خلال الشهور القليلة الماضية، والتي شملت الأوضاع في ليبيا وسوريا، وكذلك حول موارد الطاقة في البحر المتوسط.

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