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اللواء باقري : نتابع صفقة شراء المعدات الدفاعية والعسكرية مع روسيا 

اللواء باقري : نتابع صفقة شراء المعدات الدفاعية والعسكرية مع روسيا 
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري"، انه سيجري مباحثات خلال زيارته الحالية لموسكو، حول تنفيذ اتفاقيات شراء المقاتلات وطائرات التدريب النفاثة والمروحيات القتالية من روسيا؛ وذلك في ضوء رفع الحظر التسليحي عن ايران.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريحات اللواء باقري خلال اجتماع بمقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الاثنين في موسكو؛ بحضور السفير الايراني "كاظم جلالي" وجمع من مسؤولي وخبراء المؤسسات الايرانية لدى روسيا.

واضاف : نحن بحاجة الى خارطة طريق من اجل الحفاظ على علاقاتنا الوثيقة مع البلدان ولاسيما روسيا ودول الجوار الاخرى.

وصرح رئيس الاركان الايرانية، بان التعاون الثنائي الدفاعي والعسكري سيتواصل بتويرة متنامية؛ ذلك في ضوء الطاقات المتاحة بشتى المجالات لدى البلدين.

كما نوه بان الرئيس الروسي لديه رؤية خاصة بشأن تعزيز الاواصر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة نظرا للظروف الدولية الراهنة.

ولفت اللواء باقري الى وثيقة التعاون الستراتيجي على مدى 25 عاما بين ايران والصين، قائلا : ربما الضرورة تقتضي في ضوء النتائج المحققة عبر هذه الوثيقة، ان يكون هناك اتفاق مماثل مع روسيا.

وعن محاور مباحثاته مع المسؤوين الروس خلال زيارته الحالية لموسكو، اشار رئيس الاركان العامة الى القضايا الثنائية الدفاعية والعسكرية والتطورات على الساحة الاقليمية بما في ذلك الوضع الراهن في افغانستان، الى جانب استمرار التعاون الايراني الروسي حول سوريا وارساء كامل الامن في هذا البلد.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشاد اللواء باقري بتضحيات القادة العسكريين الايرانيين ولاسيما الفريق "الشهيد قاسم سيلماني"؛ مؤكدا ان هؤلاء بتضحياتهم افشلوا مخططات امريكا وبعض الانظمة العميلة في المنطقة.

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