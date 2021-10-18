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قيادي سابق في "النهضة": أتطلع لتأسيس حزب جديد دون مرجعية دينية وتترأسه إمرأة

قيادي سابق في
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال القيادي المستقيل من حركة "النهضة" التونسية، سمير ديلو، إنه يتطلع لتأسيس حزب جديد دون مرجعية دينية ورؤيته وطنية يكون شبابيا وتترأسه إمرأة ويحافظ على الهوية الوطنية.

العالم _ تونس

وأضاف ديلو في تصريح لإذاعة "شمس آف آم" التونسية، أن "الحزب يمكن أن يضم المستقلين من حركة "النهضة" ومجموعة من الأصدقاء، مشيرا إلى أنه "حزب لا يسعى للجدل حول التعيينات والتسميات، بل يسعى لتغيير الأوضاع نحو الأفضل".

وأعلن أكثر من مئة قيادي في حركة "النهضة" التونسية في بيان نهاية الشهر الماضي استقالتهم من الحركة، وبينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس شورى النهضة ومسؤولون جهويون.

ووقع 113 قياديا وأعضاء نهضويون على بيان استقالاتهم من الحزب، مشددين على أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحملها "قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه".

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قيادي سابق في "النهضة": أتطلع لتأسيس حزب جديد دون مرجعية دينية وتترأسه إمرأة

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