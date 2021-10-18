استئناف اقامة صلاة الجمعة بطهران هذا الاسبوع

العالم - ايران

وذكر بان لجنة اقامة صلاة الجمعة: خلال العشرين شهرًا الماضية، وفي 4 فترات وفي كل فترة انحسرت موجة انتشار كورونا، كانت هناك فرصة لاستئناف صلاة الجمعة في طهران، وحسب تأكيدات قائد الثورة الإسلامية (مد ظله العالي) باعتباره امام الجمعة كان يحرص على الحفاظ على هذا المعقل المهم وكذلك حماية سلامة المواطنين الأعزاء، كان يتم الاستعلام والمتابعة من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وفي كل مرة تحدث موجة جديدة من انتشار الفيروس كان يتم التوقف عن أداء هذا الواجب الإلهي.

واشار البيان الى انه بعد تنفيذ خطة التعطيم العام وعبور الموجة الخامسة من انتشار كورونا ، فقد تهيئت الارضية لاقامة صلاة الجمعة بطهران على اعتاب ذكرى ولادة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وحفيده الامام جعفر الصادق عليه السلام، لافتا الى ان صلاة الجمعة ستقام بالتزامن في 891 مدينة في انحاء ايران.

واوضح بيان لجنة اقامة صلاة الجمعة في طهران، انه من خلال اجراءات وبرامج تتناسب مع كرامة المصلين الكرام، ستقام صلاة يوم الجمعة من هذا الأسبوع 22 اكتوبر /تشرين الاول، وسيتم اطلاع الرأي العام على تفاصيل البرنامج وترتيب تنفيذ الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة المصلين.