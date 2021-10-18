إثيوبيا تنفي صحة الأنباء عن ضربات جوية على تيغراى

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وردا على تقرير تلفزيون تيغراي عن شن الضربات الجوية، قال ليجيسي تولو، رئيس خدمات الاتصال الحكومية: "لماذا تهاجم الحكومة الإثيوبية مدينة تابعة لها؟ مقلي مدينة إثيوبية".

وفي وقت سابق، قال تلفزيون تيغراي، الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين. كما أكد عامل إغاثة ودبلوماسي على وجود ضربات جوية في مقلي.

ولم ترد بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، على طلب التعليق.

في غضون ذلك، قال نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الغارات نفذها سلاح الجو الإثيوبي وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وتداولوا مجموعة من الصور لمخلفات الغارات والدمار الذي تسببت به.