شاهد..احتجاجات في البصرة ومراسل العالم يكشف التفاصيل

العالم - مراسلون

وقال الزميل فاضل بطاط خلال نشرة الاخبار ان محافظات جنوب العراق شهدت احتجاجات واسعة مطالبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء اعادة عد وفرز يدوي لاصوات الناخبين.

وأضاف: ان محافظة البصرة شهدت اليوم احتجاجات وقطع للطرقات الرئيسية والحيوية، وكذلك في اقصى جنوب المحافظة اقدم المحتجون على قطع الطريق الرابط بين محافطات البلاد كافة وبين المونئ التجارية في المدينة.

واوضح مراسلنا ان المدن الوسطى بمحافظة البصرة قام المحتجون بها برفع لافتات تطالب مفوضية الانتخابات، بالعدول عن قرارها الاخير والتراجع عن اعلان النتائج التي وصوفها الغير عادلة والغير منصفة.

هذا وقد شهدت مدينة البصرة جنوب العراق احتجاجات واسعة تطالب باعادة العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين وحمل المتظاهرون مفوضية الانتخابات مسؤولية ما اسموه بفشل العملية الانتخابية.



ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الانتخابات التي جرت باياد اميركية وإماراتية مرفوضة نتائجها"،كما اقدم المحتجون على قطع الطريق الرئيسي بين البصرة وأبي الخصيب.

وفي كركوك نظم العشرات من أهالي المدينة تظاهرة احتجاجية على النتائج التي اعلنتها المفوضية، وقاموا بقطع الطريق الذي يربط كركوك بالعاصمة بغداد.

وطالب المحتجون الحكومة الاتحادية بإلغاء نتائج الانتخابات. هذا وشهدت العاصمة العراقية بغداد انتشار أمني مكثف في منطقة البوابة الخضراء مع اتساع رقعة الاحتجاجات في البلاد.

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