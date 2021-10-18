الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور..

الرئیس السوری یشارك في احتفال المولد النبوي الشريف بدمشق

الرئیس السوری یشارك في احتفال المولد النبوي الشريف بدمشق
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

شارك الرئيس السوري بشار الأسد في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد الإمام الشافعي بمنطقة المزة في بالعاصمة السورية دمشق.

العالم - سوريا

يتبع..

روابط ذات صلة

الرئيس الاسد يعفي مسؤولا رفيعا من منصبه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في اطار اسبوع الوحدة الاسلامية.. شاهد..دعوات للوحدة والتكامل بين شعوب الامة

باريس: بيلاروس أجبرت السفير الفرنسي على مغادرة أراضيها

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-10-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-10-2021

شاهد.. ناشط بحريني: التطبيع نغمة على البحرين والشعب لن يرضى به

وزير الخارجية العراقي يبحث مع روبرت مالي عددا من القضايا