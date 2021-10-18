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"التعاون الإسلامي" تأمل نجاح المحادثات الإيرانية السعودية

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين عن أمله في استمرار المحادثات الإيرانية السعودية كوسيلة لإعادة فتح التمثيل الإيراني لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

العالم-السعودية

وأضاف العثيمين أنه يتمنى أن تؤدي الاتصالات والمحادثات الحالية إلى نتائج إيجابية، وفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ناقش تطورات الأوضاع في أفغانستان مع العثيمين، حيث أكد الأخير على ضرورة "ضمان عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية".

وأعرب عبد اللهيان خلال الاتصال "عن ارتياحه لمساعدة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تسهيل عملية إعادة فتح قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمة في جدة، ودعا إلى استمرار هذه المساعدة".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قال في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"قال إن المملكة جادة بشأن محادثاتها مع إيران، وأضاف أن الرياض تدرس السماح لإيران بإعادة فتح قنصليتها في مدينة جدة.

وجرت بين الرياض وطهران 4 جولات من المحادثات حتى الآن منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، بما في ذلك أول اجتماع خلال الشهر الماضي.

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