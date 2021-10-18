شاهد.. ناشط بحريني: التطبيع نغمة على البحرين والشعب لن يرضى به

العالم - خاص العالم

وأضاف الحسابي خلال مشاركته في برنامج حديث البحريني على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الشعب البحريني لن يرضى بعملية التطبيع الذي قام به نظام آل خليفة مع الكيان الصهيوني کما أن الحكومة في البحرين اصبحت منبوضة بعد التطبيع.

وأوضح الحسابي بأن اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني من كمب ديفيد الى اتفاقية وادي عربة لم توقف هذا الكيان حيث تقدم على حساب مصر والأردن .

وأكد الحساب على أن البحرين والإمارات أصبحتا قاعدتين للكيان الصهيوني حيث هذا الأمر بحد ذاته هو زعزعة لأمن الخليج الفارسي.

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