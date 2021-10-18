الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

جلال زاده: نريد الحصول على ضمانات من أن واشنطن ستلتزم مستقبلا بتعهداتها النووية بعد عودتها الى الاتفاق النووي

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في اطار اسبوع الوحدة الاسلامية.. شاهد..دعوات للوحدة والتكامل بين شعوب الامة

باريس: بيلاروس أجبرت السفير الفرنسي على مغادرة أراضيها

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-10-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-10-2021

شاهد.. ناشط بحريني: التطبيع نغمة على البحرين والشعب لن يرضى به

وزير الخارجية العراقي يبحث مع روبرت مالي عددا من القضايا