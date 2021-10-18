قاليباف يؤكد على توطيد العلاقات الاقتصادية مع فنزويلا

العالم - ايران

ووصف قاليباف، لدى استقباله وزير خارجية فنزويلا فليكس بلاسنسيا غونزالس اليوم الاثنين، العلاقات السياسية بين البلدين بأنها على مستوى طيب، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لتنمية العلاقات الاقتصادية بينهما وفق ذات المستوى.

واشار الى التجارب المكتسبة في الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مواجهة الحظر الاميركي الجائر، عادّا حكومتي وبرلماني البلدين يضطلعان بمسؤولية التمهيد لتقارب القطاعات الحكومية والخاصة فيهما وتنمية التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات السياسية والزراعية والخدمات الفنية والهندسية.

وأكد على ضرورة تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في كلا البلدين، لافتا الى نجاح ايران بتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات العسكرية وغيرها وبإمكانها سد حاجتها في معظم المجالات بالاعتماد على تجاربها ومعارفها الذاتية.

ولدى ختام اللقاء وجّه قاليباف الدعوة لنظيره الفنزويلي لزيارة ايران.