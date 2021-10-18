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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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السيد نصر الله: الشهداء الذين سقطوا في حادثة الخميس هم من حزب الله وحركة امل
السيد نصر الله: حزب الله هو المستهدف الاول في لبنان اليوم
السيد نصر الله: ما حصل يوم الخميس هو مفصل لمرحلة جديدة
السيد نصر الله: اننا حسب نهجنا لم نكن نريد اي توتر مع اي جهة في البلاد
السيد نصر الله: هناك من يريد ان يجعل الاهالي في عين الرمانة وفرن الشباك ان اهل الضاحية اعداء لهم
السيد نصر الله: هناك من يريد ان يجعل الاهالي بجوار الضاحية الجنوبية ان يشعروا بالخوف والقلق
السيد نصر الله: الاحداث الاخيرة يوم الخميس هي مهمة وخطيرة ومفصلية وتختلف عن الاحداث السابقة وتحتاج الى تفصيل وموقف
كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول الاحداث الاخيرة
جلال زاده: خلال اربعة عقود أثبتنا رغبتنا بتمتين العلاقات مع دول الجوار
جلال زاده: ما يهمنا في أفغانستان عدم استحواذ جهة دون أخرى بالحكم
السيد نصر الله: هناك من يريد ان يجعل الاهالي بجوار الضاحية الجنوبية ان يشعروا بالخوف والقلق
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش
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