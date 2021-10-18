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السيد نصر الله: نحن سلمنا ارواحنا يوم الخميس للجيش اللبناني والدولة اللبنانية

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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