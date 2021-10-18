بالصور.. الدفاع العراقية تعلن نتائج عملية عسكرية بكركوك

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وقالت الوزارة في بيان، إن "قوة من مقر ووحدات لواء المشاة الآلي الخامس والأربعين، وقوة من مقر ووحدات لواء المشاة الحادي والثلاثين الفرقة الآلية الثامنة، وبإشراف قائد الفرقة، شرعت بتنفيذ عملية نوعية استباقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك".



وأضاف البيان، أن "العملية نتج عنها العثور على مضافة لداعش الإرهابي، تحتوي على صاروخ قاذفة عدد 5، كيس يحتوي على مادة السيفور، رمانة هجومية مع دفاعية عدد 5، اسلاك تفجير نوع سبحة عدد 10، عدد من الصواعق والهواتف النقالة للتفجير، أدوية، عدد من مخازن العتاد كلاشنكوف، عتاد M16، ورشاشة كلاشنكوف".



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، بإن "قوات من اللواء 45 في الجيش العراقي باشرت بعملية عسكرية في وادي الشاي بمحافظة كركوك، وذلك بمشاركة طيران الجيش".