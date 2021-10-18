الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني: سنتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر

الرئيس الإيراني: سنتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إن طهران "لا تربط الاقتصاد بالمفاوضات النووية لكننا سنتابع المفاوضات إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر ".

العالم - ايران

وأكد رئيسي في حوار متلفز مساء الاثنين "أننا لم نترك المفاوضات ملتزمون بها، كما أبلغنا الطرف الاوروبي أننا نريد مشاهدة هذه الجدية من الطرف الآخر أيضا"، مشيرا إلى "أننا نركز على العلاقات مع دول المنطقة ولاسيما من خلال التعامل الاقتصادي وقادة المنطقة ايضا مستعدون للتعامل معنا".

من جهة أخرى، أشار رئيسي إلى أن "موقفنا الثابت من أحداث أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة في البلاد"، مشددا على "أننا نسعى للاستقرار والأمن في أفغانستان خلافا لما تسعى إليه الولايات المتحدة من خلال صنيعتها داعش التي تثير الفتن في بعض الدول ولا سيما أفغانستان".

وطالب الرئيس الإيراني، حكام أفغانستان بـ"الوقوف أمام داعش وليعرفوا أن هذه الحركة سوف تهدد مستقبل المنطقة"، داعيا إلى "مواجهة داعش في أفغانستان كما فعلنا في العراق وسوريا".

يتبع ..

روابط ذات صلة

رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف لإثارة الحروب المذهبية

الرئيس الايراني: نواصل بقوة التطعيم العام بلقاح كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الناتو يعلق على قرار موسكو بتعليق عمل مهام الحلف في روسيا

شاهد.. المشهد العراقي بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية

شاهد.. الإحتلال يريد جر أمريكا الى ملعبه مجدداً

الرئيس الإيراني: سنتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر

واشنطن: سياسة الناتو تجاه روسيا لن تتغير

عقب قرار موسكو إغلاق مركز معلومات الناتو .. ألمانيا: قرار موسكو يطيل 'العصر الجليدي' في العلاقات بين روسيا والناتو