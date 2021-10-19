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واشنطن: نواصل المشاورات مع أنقرة بشأن "إف-35"

واشنطن: نواصل المشاورات مع أنقرة بشأن
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل المشاورات مع أنقرة بشأن تسوية الجدل حول مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، إن "وزارة الدفاع تواصل المشاورات مع تركيا لتسوية الخلاف بشأن "إف-35"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد كذلك أن تركيا أبدت اهتماما بشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تقدم أي عرض لتركيا ردا على طلبها.

يذكر أن الولايات المتحدة استبعدت تركيا من البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية ردا على شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي. وتراجعت الولايات المتحدة عن تسليم المقاتلات لتركيا في إطار الصفقة بشأن "إف-35" وطردت الطيارين الأتراك المشاركين في برنامج التدريبات لقيادة الطائرات المذكورة.

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