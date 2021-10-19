بوليفيا: وزير الدفاع السابق خطط لاغتيال الرئيس آرسي

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وأوضح ديل كاستيلو أن وزير الدفاع الأسبق أحضر هؤلاء المرتزقة إلى البلاد عشية الانتخابات لتنظيم محاولة اغتيال للمرشح الرئاسي لويس آرسي، مضيفا أن بعضا من هؤلاء المرتزقة احتجزوا بعد تسعة أشهر لتورطهم في قتل رئيس هايتي السابق جوفينيل مويس.

وأضاف وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، سعى لوبيز خوليو إلى تحقيق هدف البقاء في السلطة وقتل البوليفيين بأيدي قتلة أجانب... خلال الانتخابات... كانت هناك محاولة لاغتيال رئيسنا".

وبحسب الوزير، فإن سلطات بلاده تستعد لطلب تسليم وزير الدفاع السابق من البرازيل، التي غادر إليها بعد فوز آرسي بالانتخابات.

كما عرض وزير الداخلية تسجيلات لمحادثات هاتفية حول نقل المرتزقة من قاعدة في ميامي الأمريكية إلى بوليفيا بواسطة طائرات C-130، مشيرا إلى أن كولومبيين اثنين، كانا في بوليفيا خلال انتخابات عام 2020 بتكليف من وزير الدفاع بصفتهما "مختصين أمنيين"، تكشّف فيما بعد أنهما من بين المرتزقة المحتجزين في هايتي إثر اغتيال الرئيس مويس.