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سلطان عمان يبعث رسالة خطية للملك السعودي

سلطان عمان يبعث رسالة خطية للملك السعودي
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أرسل سلطان عمان "هيثم بن طارق"، رسالة خطية إلى الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز".

العالم - عمان

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن "الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات".

وأوضحت أن وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد البوسعيدي" سلم الرسالة إلى نظيره السعودي "فيصل بن فرحان"، خلال لقائه في الرياض. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية حول الرسالة.

وكان الملك السعودي، أجرى في 4 أكتوبر الجاري، اتصالاً هاتفياً بسلطان عمان، اطمأن خلاله على أوضاع السلطنة بعد الإعصار القوي الذي ضرب عدداً من الولايات وأدى لمصرع وفقد عدد من السكان.

ولقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم في عُمان، جراء الإعصار المداري "شاهين"، الذي ضرب سواحلها على مدار يومين.

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