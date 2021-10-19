المفوضية العراقية: تسلمنا أكثر من 1250 طعناً على نتائج الانتخابات

العالم-العراق

وقال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، لقناة العراقية الإخبارية: "غداً (الثلاثاء) تنتهي عملية تقديم الطعون رسمياً في كل مكاتب المفوضية في العراق وتسلمنا أكثر من 1250 طعناً على نتائج الانتخابات".

وأضاف: "نتعامل مع الطعون من خلال مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفع لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى".

وبشأن المطالبات بعد وفرز الأصوات الانتخابية أوضح مصطفى أن "إعادة العد والفرز تتم على الصناديق التي عليها شكاوى وطعون فقط، وأن إجراء عد وفرز شامل لجميع الأصوات يتطلب قراراً من المحكمة الاتحادية حصراً".

ولفت إلى أن "هناك 58 شكوى قدمت في يوم الاقتراع العام من أصل 55041 محطة وهذا العدد القليل دليل على نزاهة العملية الانتخابية".

وأكدت مفوضية الانتخابات، الأحد، أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما، فيما حددت موعد إعلان أسماء النواب الفائزين وعددهم 329 نائبا.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن في تصريح سابق، إن "استقبال الطعون سيستمر لثلاثة أيام ثم ينظر بها من قبل مجلس المفوضين لمدة 7 أيام، ثم ينظر بها من قبل الهيئة القضائية لمدة 10 أيام"، مشيرا الى أنه "سيتم الإعلان عن نتائج الطعون ومن ثم إعلان اسماء النواب الفائزين وعددهم 329 نائباً فائزاً بعد الانتهاء كليا من النظر بالطعون والمصادقة على النتائج قبل رفعها للمحكمة الاتحادية".