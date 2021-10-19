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"لو فيغارو"

ماكرون يريد الإعلان عن بناء 6 مفاعلات نووية قبل عيد الميلاد

ماكرون يريد الإعلان عن بناء 6 مفاعلات نووية قبل عيد الميلاد
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب أن يعلن قبل عيد الميلاد عن تشييد ستة مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط.

العالم- أوروبا

وأوضحت الصحيفة يوم الاثنين أن الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وتأثير ذلك على الإنفاق المنزلي على الطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية كان لهما أثر كبير في اتخاذ قرار تشييد المفاعلات الجديدة.

ونقلت "لو فيغارو" عن مسؤول حكومي كبير لم تسمه قوله إن "أزمة الطاقة توضح أننا على حق في اختيارنا الطاقة النووية في مسعانا للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة البيئة".

وكان ماكرون قد تعهد في بداية توليه الرئاسة بتقليص الاعتماد على المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة إلى 50% من 75% بحلول عام 2035.

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"لو فيغارو" ماكرون يريد الإعلان عن بناء 6 مفاعلات نووية قبل عيد الميلاد

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