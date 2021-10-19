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إطلاق نار جنوبي بغداد وقوات الامن تعتقل 6 أشخاص

إطلاق نار جنوبي بغداد وقوات الامن تعتقل 6 أشخاص
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، اعتقال ستة أشخاص بسبب حصول مشاجرة وإطلاق نار جنوبي العاصمة بغداد، نافية إطلاق قذائف.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تداولت انباء عن تبادل إطلاق قذائف ونيران الاسلحة المتوسطة في منطقة الدورة أمام بوابة كلية الفارابي الجامعة".

وأضافت أنه "بعد التحري عن تفاصيل الحادث تبين حصول مشاجرة خلف الكلية واطلاق نار بسبب خلاف قديم على قطعة ارض، حيث تمكنت القوات الأمنية من القاء القبض 6 اشخاص وهم من طرفي المشاجرة احدهم يحمل مسدس"، مشيرة الى أن "هناك مصاباً جراء هذا الحادث في احد المستشفيات".

وكان مصدر أمني أفاد، الاثنين، باعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية اطلاق نار جنوبي بغداد.

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