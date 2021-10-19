الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تشغيل قطارات الركاب على محاور طرطوس واللاذقية وداخل حلب

تشغيل قطارات الركاب على محاور طرطوس واللاذقية وداخل حلب
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

يستأنف، اليوم الثلاثاء، تشغيل قطارات نقل الركاب على محاور السكك الحديدية بين طرطوس واللاذقية، وداخل محافظة حلب شمالي سوريا.

العالم-سوريا

وأعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، الاثنين، عن استئناف تشغيل قطارات نقل الركاب على محاور السكك الحديدية بين طرطوس واللاذقية وداخل محافظة حلب اعتباراً من صباح يوم غد (الثلاثاء).

وأوضحت إدارة المؤسسة في إعلانها أن تشغيل هذه الرحلات سيتم وفق مواعيدها المعتمدة والأسعار المحددة مع تخفيض لبعض الشرائح.

ودعت الإدارة الركاب إلى الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية ضد وباء كورونا وارتداء الكمامات والتقيد بتعليمات وإرشادات طواقم المحطات والقطارات مشددة أيضاً على ضرورة الحذر عند عبور السكك الحديدية وعدم المغامرة والتهاون بزمن مرور القطارات والالتزام بالممرات النظامية والانتباه لوجود الأطفال أو ركن السيارات أو ترك المواشي قرب حرم السكك.

روابط ذات صلة

إصابة 10 طلاب في حادث سير بريف طرطوس

الداخلية السورية توضح ملابسات قطع طريق حمص ـ طرطوس

إخماد حريق بمحطة وقود على أوتستراد اللاذقية كسب

شاهد: مهرجان ملتقى الثقافات في اللاذقية بحضور ايراني مميز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منها التغذية الصحية… نصائح للوقاية من ألم الركبة

اعتقال فلسطيني في السعودية بتهمة "الإساءة لولي الأمر"

الكويت تعلن تخفيف إجراءات كورونا الإحترازية

بنزيمة يلمح للكرة الذهبية.. هل ينال شرف حملها؟

"لو فيغارو" ماكرون يريد الإعلان عن بناء 6 مفاعلات نووية قبل عيد الميلاد

تشغيل قطارات الركاب على محاور طرطوس واللاذقية وداخل حلب