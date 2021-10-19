تشغيل قطارات الركاب على محاور طرطوس واللاذقية وداخل حلب

العالم-سوريا

وأعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، الاثنين، عن استئناف تشغيل قطارات نقل الركاب على محاور السكك الحديدية بين طرطوس واللاذقية وداخل محافظة حلب اعتباراً من صباح يوم غد (الثلاثاء).

وأوضحت إدارة المؤسسة في إعلانها أن تشغيل هذه الرحلات سيتم وفق مواعيدها المعتمدة والأسعار المحددة مع تخفيض لبعض الشرائح.

ودعت الإدارة الركاب إلى الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية ضد وباء كورونا وارتداء الكمامات والتقيد بتعليمات وإرشادات طواقم المحطات والقطارات مشددة أيضاً على ضرورة الحذر عند عبور السكك الحديدية وعدم المغامرة والتهاون بزمن مرور القطارات والالتزام بالممرات النظامية والانتباه لوجود الأطفال أو ركن السيارات أو ترك المواشي قرب حرم السكك.