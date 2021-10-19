القبض على خلية من "داعش" في دير الزور شرقي سوريا

العالم-سوريا

وأوضحت "الأسايش"، في بيان، الإثنين، أن قواتها الخاصة وبمشاركة ودعم من التحالف الدولي، داهمت مقر الخلية يوم السبت الماضي، وقبضت على 22 شخصا قالت إن "بينهم قادة مهمين بالتنظيم في بلدة الرز في ريف دير الزور الشرقي".

وأضاف البيان أن القوات الخاصة ضبطت كمية من الأسلحة والمعدات التقنية كان أفراد الخلية "يستعملونها في تنفيذ عمليات الاستهداف وزراعة الألغام والاغتيالات".

وتعدّ "الأسايش"، الذراع الأمني لتنظيم "قسد" الموالي لجيش الاحتلال الأمريكي. ويرى ناشطون أن القوات الأمريكية تعمد إلى نقل إرهابيي "داعش" المحتجزين في سجون "قسد" إلى عدة قواعد لها في الجزيرة السورية لتدريبهم وتقديمهم الدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الأهالي في المنطقة ومواقع الجيش السوري.

وتحتجز ميليشيا "قسد" المدعومة امريكيا، المئات من عناصر "داعش" في سجون مختلفة تقع تحت سيطرتها شمال شرقي سوريا.