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وزير الخارجية السعودي يستقبل سفير قطر لدى المملكة

وزير الخارجية السعودي يستقبل سفير قطر لدى المملكة
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في الرياض، سفير دولة قطر لدى المملكة "بندر العطية"، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات إقليمية ودولية.

العالم - السعودية

وأوضح بيان للخارجية السعودية أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات".

كما ناقش الطرفان "التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك"، وفق البيان.

وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن أمير منطقة الرياض بالنيابة "محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز"، استقبل في مكتبه بقصر الحكم، السفير القطري لدى البلاد.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وفقاً لـ"واس"، التي لم تورد معلومات إضافية عن اللقاء. لكن أهميته تأتي لكونه جاء في إطار عودة الزخم للعلاقات بين الدوحة والرياض.

من جهتها قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مقتضب: إن اللقاء تناول "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين".

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية، في يناير مطلع العام الجاري، يتبادل مسؤولو البلدين التصريحات الإيجابية بشكل مستمر، إضافة إلى الوصول للخطوة الأهم نحو تبادل السفراء ومناقشة معظم الملفات العالقة بين الجانبين.

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