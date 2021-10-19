الجيش الروسي يتسلم 70 مقاتلة من الجيل الخامس حتى عام 2027

العالم- روسيا

أعلن ذلك ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية ردا على مقال نشرته صحية Natonal Interest الأمريكية التي شكت في قدرة قطاع الصناعات الدفاعية الروسي على توريد هذا العدد من المقاتلات الحديثة حتى عام 2027.

وأضاف الناطق أن مقاتلات "سو-57" الروسية للجيل الخامس لا تزال تزعج قيادة حلف الناتو، مع العلم أنها تتقدم على "إف – 35" الأمريكية للجيل الخامس من حيث مواصفاتها الجوية. ومن غير المستبعد أن تفوز في القتال الجوي إذا حدث بينهما.

وأوضح الناطق أن الصحف الغربية تستهدف إعلاميا "سو- 57" و"كش مات" الروسيتين عن طريق نشر شائعات وحقائق تتعارض مع الواقع.

مع ذلك فإن القوات الجو-فضائية بدأت تتسلم مقاتلات "سو- 57" المنتجة على دفعات. وقد تسلمت العام الماضي إحدى الوحدات العسكرية مقاتلة واحدة من هذا النوع. وسيتسلم الجيش الروسي عام 2024 نحو 22 مقاتلة. وسيبلغ عددها في القوات الجو-فضائية الروسية بحلول عام 2028 نحو 76 طائرة.