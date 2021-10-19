وصول شحنة تضم 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا الى ايران

العالم - ايران

واكد رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني كريم همتي بان الجهود ستستمر لاستيراد لقاح كورونا وقال: انه وفي ظل المواكبة والتعاون الجيد من قبل مسؤولي مختلف الاجهزة في البلاد وادارة النائب الاول لرئيس الجمهورية فقد استوردت جمعية الهلال الاحمر خلال الايام العشرة الماضية 5 شحنات ضمت بالاجمال 30 مليون جرعة من لقاح كورونا.

واضاف: ان جمعية الهلال الاحمر استوردت منذ ايار/مايو الماضي لغاية الان 82 مليونا و 390 الف جرعة من لقاح كورونا.

واوضح بان شحنات لقاح كورونا المستوردة من قبل جمعية الهلال الاحمر هي من نوع "سينوفارم" الصيني واضاف: ان الجمعية استوردت لغاية الان ما يقارب عدد سكان البلاد من جرعات لقاح كورونا.

واشار الى ان عملية التطعيم بلقاح كورونا قد خفضت حالات الوفاة الناجمة عن الاصابة بكورونا وقال: لحسن الحظ ان النتيجة الاساسية الحاصلة من واردات اللقاح والتطعيم به هو خفض الوفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا لدى الكوادر الصحية والطبية والمواطنين وكذلك خفض اعداد المرضى المصابين بالمرض في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.