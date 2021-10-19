وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تطبيع قريب مع جزر القمر

العالم - الاحتلال

وذكر موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت احرونوت" بأن جزر القمر وهي عضو في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في حال نجحت الاتصالات الجارية ستكون خامس دولة إسلامية تطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وفي عام 2013 رفعت جزر القمر دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية بسبب الاستيلاء على السفينة التركية مرمرة والتي أبحرت إلى غزة وهي ترفع علم جزر القمر، إلا أن المدعي العام رفض الدعوى حينها، قبل أن تقدم استئنافًا بدعم تركي وتم قبولها ثم أمرت المدعية المحكمة بإعادة النظر فيها.

وفي سياق متصل، تجري الولايات المتحدة محادثات مع السودان بهدف تنظيم حفل توقيع في واشنطن الشهر المقبل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل رسمي. كما ذكر الموقع ذاته.