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استهداف رتل دعم لوجستي للاحتلال الامريكي في العراق

استهداف رتل دعم لوجستي للاحتلال الامريكي في العراق
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف رتل دعم لوجستي تابع لقوات الاحتلال الامريكي، جنوبي البلاد.

العالم-العراق

وذكرت قناة "صابرين نيوز" على التلغرام أنه تم "إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الامريكي في محافظة الناصرية"، دون مزيد من التفاصيل.

وارتفعت في الأشهر الأخيرة وتيرة الهجمات على القافلات التي تنقل معدات دعم لوجستية الى قوات الاحتلال الامريكي المنتشرة في القواعد العسكرية في العراق.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صادق في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 على قرار يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

واعلنت بغداد وواشنطن في 26 يوليو/تموز الماضي، التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري، بينما لوحت مصادر دبلوماسية امريكية فيما بعد، الى ان واشنطن لا تعتزم الانسحاب من العراق وستُبقي قواتها في هذا البلد.

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