أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 19سبتمبر 2021

ايران ..

- طهران ستستضيف قريبا إجتماعا لوزراء خارجية بلدان الجوار الأفغاني

آفتاب يزد ..

- رئيس الأركان الفريق باقري ... نتابع تنفيذ إتفاقيات شراء طائرات مقاتلة متطورة وهيليكوبترات من روسيا

ابرار ..

- الناطق بإسم الخارجية .. لم نطرح أية شروط بشأن إستئناف مفاوضات فيينا

كيهان ..

- محافل إعلامية غربية .. إيران تجاوزت الضغوط الأمريكية وباتت هي التي تضغط على أمريكا

خراسان ..

- العراق وإستمرار أزمة ما بعد الإنتخابات .. مظاهرات وإضرابات إحتجاجا على النتائج

جمهوري اسلامي ..

- إستمرار المظاهرات في شوارع المدن العراقية إحتجاجا على نتائج الإنتخابات البرلمانية

حمايت ..

- إستئناف مفاوضات جنيف الخاصة بتدوين دستور سوري جديد بعد أشهر من التوقف

رسالت ..

- الناطق بإسم الخارجية .. المباحثات مع السعودية إيجابية وجدية وتجري في أجواء إحترام متبادل

آرمان ملي ..

- رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ينفي وجود أي توجه نحو إستقالة حكومته

سياست روز ..

- إيران ستستضيف إجتماعا لوزراء خارجية بلدان الجوار الأفغاني الستة بالإضافة لروسيا

مردم سالاري ..

- خبراء في الشؤون الأفغانية يتحدثون عن نفوذ كبير لـ "داعش" في تنظيم شبكة حقاني

ابتكار ..

- زعيم حركة أنصار الله اليمنية يؤكد قرب تحقق الوعد الإلهي بزوال " إسرائيل"

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في الشأن اللبناني في مقالها ( نظرة سريعة على أهداف الفتنة الأخيرة)... بات من الواضح تماما بأن طلاق النار على المظاهرة السلمية بمنطقة الطيونة ضد قرارات قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كان في اطار خطة مدروسة, وهنا لابد من التساؤل عن اهدف الذين يقفون وراءها , وفي الواقع تدل المؤشرات ( أن هدف تلك الجريمة التي يقف حزب القوات اللبنانية بزعامة جعجع وراءها, جر رجل المقاومة لحرب أهلية ) لاضعاف حزب الله والقوى المؤيدة والمتحالفة مع تيار المقاومة بشكل عام في لبنان, وللحيلولة دون تعيين قاضي محايد وغير مسيس في قضية انفجار مرفا بيروت بدلا من القاضي طارق البيطار الذي اصدر مذكرات اعتقال انطلاقا من تصفية حسابات سياسية في اطار تلك الخطة وبعد مرور اقل من ساعة من لقائه مع السفيرة الامريكية ببيروت .

سياست روز..

كتبت صحيفة سياست روز في تعليقها ( زيارة لإيجاد أزمات في القوقاز).. بدأ وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن جولة لعدد من بلدان منطقة القوقاز , وسيزور اوكرانيا ورومانيا ايضا، ( إن جولة اوستن ترتبط الى حد بعيد بمحاولات أمريكا إعادة ثقة الحلفاء المفقودة بالولايات المتحدة) ولكن هذا ليس كل شيئ فاوستن يبحث ايضا عن اسواق جديدة للسلاح لانعاش الاقتصاد الامريكي وعن ايجاد تحالفات ضد روسيا واخرى لتصعيد الضغوط على ايران ايضا , ولعل هناك تنسيق بشأن ذلك مع الكيان الصهيوني وجمهورية اذربيجان لايجاد بؤرة تهديد ضد بلادنا .

ابرار ..

سلطت صحيفة ابرار الضوء على جانب من المستجدات والتطورات في الساحة العراقية بعد الانتخابات وكتبت في تقريرها ( مشاورات التيار الصدري لإيجاد أغلبية برلمانية ).. في الوقت الذي تشهد الساحة العراقية فيه استمرار الاحتجاجات والاعتراضات على نتائج الانتخابات , ينهمك التيار الصدري الفائز الرئيسي فيها في اجراء مشاورات مع مختلف القوى والاحزاب لايجاد اغلبية برلمانية بغية تشكيل حكومة جديدة. وفي هذا السياق ( يعتزم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الإلتقاء بعدد من قادة الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل إئتلاف نيابي ) وتقول محافل عراقية ان تشكيل حكومة جديدة سيصبح ممكنا اذا ما نجح التيار الصدري بايجاد ائتلاف برلماني يضم 166مقعدا على الاقل .

على صعيد اخر حذر الرئيس العراقي برهم صالح من تعريض امن واستقرار البلاد للخطر مؤكدا بان الاعتراض الاحتجاج على نتائج الانتخابات حق قانوني يضمنه الدستور, لكت لا ينبغي ان ياخذ حالة تهديد وزعزعة لامن البلاد .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( السعودية والبحث عن الأمن) بعد فقدان الدعم الامريكي .. عكست الاحداث والتجارب في المنطقة على مر عقود واقع ارتباط المواقف والسياسات السعودية بمنحنى علاقاتها بالولايات المتحدة , فكلما شهدت هذه العلاقات تطورا سارعت السعودية لانتهاج سياسات اقليمية هجومية والعكس صحيح ايضا، ( إن وصول بايدن للسلطة بكل إنتقاداته للسعودية وبسحبه قوات أمريكية من أراضيها وضع الرياض في موقف إقليمي حرج )

ان السعودية ادركت بان شهر العسل الطويل مع امريكا خاصة خلال حكم ترامب قد انتهى بالفعل وانه لم يعد بمقدورها الاعتماد على وجود دعم امريكي مطلق , لذلك طرأ تغيير في سياسات الرياض لصالح ايجاد اجواء تهدئة اقليمية, وكانت البداية بالتوصل لمصالحة مع قطر ,بعدها اطلقت السعودية علامات ورسائل تهدئة مع ايران, والمباحثات الايرانية السعودية الجارية منذ مدة في بغداد بوساطة عراقية انعكاس لتلك الرسائل والعلامات .

جمهوري اسلامي ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان( لبنان وترقب حدوث تطورات عميقة).. كتبت صحيفة جمهوري اسلامي .. ما حدث في بيروت مؤخرا باطلاق قناصة النار على مظاهرة سلمية للمقاومة وسقوط قتلى وجرحى قد يدفع الامور نحو وقوع تطورات تتضمن ايجاد تغييرات في هيكلية السلطة بلبنان، ( إن لبنان يواجه مخططا مدروسا لتفجير الأوضاع الداخلية يقف وراءه حزب القوات اللبنانية بتوجيه غربي "إسرائيلي" ورجعي) هذا المخطط يستهدف جر المقاومة لحرب داخلية لاستنزافها ولايجاد ارضية لتدخل قوى غربية وحتى الكيان الصيوني.

ان حزب الله لبنان وحلفائه من مكونات تيار المقاومة يتعامل بصبر وحكمة لسحب البساط من تحت اقدام هذا المخطط الخبيث الذي يقوم رئيس القوات اللبنانية او حزب الكتائب سابقا بدور رأس الحربة فيه . ولكن المقاومة وحلفاءها من مختلف مكونات وتيارات المجتمع اللبناني ستتحرك بالضرورة باتجاه ايجاد التغييرات السياسية اللازمة في هيكلية السلطة لتجنيب لبنان مواجهة المزيد من التحديات والتهديدات لامنه ولوحدته .

اطلاعات ...

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا ينقل عن جنرال كبير في الجيش الصهيوني قوله ( سنواجه ألفي صاروخ يوميا) باية حرب مع حزب الله.. وجاء في التفاصيل حذر الجنرال " اوري غوردين " قائى الجبهة الداخلية في الجيش الصهيوني من ان الانزلاق في حرب مع حزب الله لبنان سيعرض " "اسرائيل" لالفي صاروخ على الاقل يوميا .. ( هذا الجنرال الصهيوني أكد أن صواريخ حزب الله لبنان ستنهال كالمطر على كل شبر في فلسطين المحتلة ) وحسب هذا الجنرال ايضا فأن صواريخ حزب الله لبنان لن تطال تل اويو وكل موانئ ومدن هذا الكيان فحسب بل ستدمر كل منشآته الاقتصادية والعسكرية والبنى التحتية ايضا .