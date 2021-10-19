الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تنتقد ازدواجية سياسة بعض الدول الغربية تجاه المهاجرين الافغان

ايران تنتقد ازدواجية سياسة بعض الدول الغربية تجاه المهاجرين الافغان
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

انتقد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بروكسل غلام حسين دهقاني ازدواجية سياسة بعض الدول الغربية تجاه المهاجرين الافغان، مصرحا بان الدول التي اغلقت ابوابها امام المهاجرين لا يمكنها ان تتوقع من الدول الجارة لافغانستان ان تبقي ابوابها مفتوحة على الدوام امامهم.,

العالم - ايران

يتبع...

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

السفير الألماني یشید بجهود إيران في خدمة اللاجئين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير إسرائيلي يزعم ان قطر وتونس وعمان وماليزيا ستنضم لاتفاقات ابراهام

رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد

ايران تنتقد ازدواجية سياسة بعض الدول الغربية تجاه المهاجرين الافغان

اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة شباب قلنديا يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمخيمهم

استهداف رتل دعم لوجستي للاحتلال الامريكي في العراق

انطلاق المؤتمر الدولي الخامس والثلاثون للوحدة الإسلامية في طهران