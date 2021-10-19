رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد

العالم- آسيا والباسفيك

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن رئيس الحكومة صعد على متن قطار "شينكانسن" فائق السرعة في محطة "سينداي" بمحافظة "مياغي"، ومن المتوقع أن يصل إلى مقر إقامته في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي.

كذلك من المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الأمن القومي الياباني.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي صباح اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا باليستيا.

وقال خفر السواحل الياباني إن القذيفة (الصاروخ) سقطت في حوالي الساعة 10.38 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن لم يحدد الموقع.