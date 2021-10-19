الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد

رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

قطع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، رحلة عمله إلى مناطق البلاد وقرر العودة إلى طوكيو، وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا، اليوم الثلاثاء.

العالم- آسيا والباسفيك

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن رئيس الحكومة صعد على متن قطار "شينكانسن" فائق السرعة في محطة "سينداي" بمحافظة "مياغي"، ومن المتوقع أن يصل إلى مقر إقامته في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي.

كذلك من المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الأمن القومي الياباني.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي صباح اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا باليستيا.

وقال خفر السواحل الياباني إن القذيفة (الصاروخ) سقطت في حوالي الساعة 10.38 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن لم يحدد الموقع.

روابط ذات صلة

اليابان تعزز قدرات أسطولها البحري بغواصة "الحوت الأبيض"

الیابان...حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات عامة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

وزير إسرائيلي يزعم ان قطر وتونس وعمان وماليزيا ستنضم لاتفاقات ابراهام

رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد

ايران تنتقد ازدواجية سياسة بعض الدول الغربية تجاه المهاجرين الافغان

اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة شباب قلنديا يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمخيمهم

استهداف رتل دعم لوجستي للاحتلال الامريكي في العراق

انطلاق المؤتمر الدولي الخامس والثلاثون للوحدة الإسلامية في طهران