شاهد.. رد حزب الله علی محاولات جرها الی الحرب الأهلية

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وأضاف منصور خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن السيد نصرالله وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحزب القوات اللبنانية ودوره في كل ما يجري على الساحة اللبنانية ومحاولاته لإفتعال احداث، حيث تاريخ حزب القوات اللبنانية وما ارتكبه من افعال ومن مجازر عديدة ثبتت من خلال القضاء اللبناني ولا يستطيع ان ينكرها أحد.

وتابع منصور بأن السيد نصرالله قال ان حزب القوات يسعى بفعله جر البلد الى حرب داخلية، وأشار منصور الى أن ما جرى في عين الرمانة ليس المحاولة الأولى بل هناك محاولات عديدة ارتكبت في السابق لجر المقاومة وحزب الله الى اقتتال الفئات اللبنانية من اجل تحقيق اهداف على مدى البعيد.

وأكد منصور ان السيد نصرالله اعلن بوضوح أن حزب الله لن ينجر الى الإقتتال الداخلي والحرب الأهلية وحزب الله يحافظ على الإخوة المسيحيين مثلما يحافظ على المسلمين وليس في نية حزب الله او اي فصيل وطني لبناني ان يلجأ الى هذه المحاولات لجر لبنان الى الحرب.

وأوضح منصور أن تصويب السهام على حزب الله من قبل مناصري حزب القوات اللبنانية ليس امراً جديداً بل يعود الى سنوات طويلة وهناك تناغم بين الأفكار والآراء بين الخارج وبعض الداخل اللبناني على ان حزب الله يسيطر على الدولة ويتحكم عليها ويهيمن بالسلاح ويهدد السلم الأهلي مضيفاً ان السيد نصرالله تطرق الى هذه الإتهامات بالعودة الى السنوات الماضية ما بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000 حيث كان باستطاعة حزب الله ان تسيطر على الساحة اللبنانية بالكامل لكن لم يفعل ذلك وهذا خلافاً ما تفعله العديد من دول العالم عندما يتعامل عملاء في داخلها مع العدو.

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