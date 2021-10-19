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فيلتمان إلى الخرطوم في ظل "أسوأ" أزمة... ودعوات للتظاهر لنقل السلطة للمدنيين

فيلتمان إلى الخرطوم في ظل
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

يستعد المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان لزيارة الخرطوم هذا الأسبوع، في ظلّ ما وصفها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بـ"أسوأ وأخطر" أزمة في انتقال السودان للديمقراطية، وفق ما أكده مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس".

العالم- السودان

والزيارة الثانية لفيلتمان إلى السودان في غضون ثلاثة أسابيع، تأتي في وقت دعت قوى سياسية لتظاهرات الخميس المقبل لنقل السلطة للمدنيين، بالتزامن مع اعتصام مفتوح انطلق السبت في الخرطوم، يطالب بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها.

وذكر تحالف "الإجماع الوطني"، أحد قوى الائتلاف الحاكم في السودان، الإثنين، وفق "الأناضول"، أنّ "الجماهير ستخرج في 21 أكتوبر/تشرين الأول (الخميس) لتؤكد على حماية الانتقال الديمقراطي وضرورة نقل السلطة للمدنيين".

والخميس، دعا "تجمع المهنيين السودانيين " قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان، إلى الخروج في مواكب يوم 21 أكتوبر للمطالبة بالحكم المدني.

من جانبه، أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ياسر عرمان أنّ "21 أكتوبر يمثل يوماً من ثورة ديسمبر التي انطلقت ضد الرئيس المعزول عمر البشير (.. ) ويعيد للثورة ذروتها".

ودعا عرمان، في مقال نشره على صفحته بـ"فيسبوك"، إلى بناء جيش واحد، وقال "ليكن الجيش واحدا ومهنيا لا شريك له ولا منافس له".

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.‎

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