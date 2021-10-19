قناة إسرائيلية: طلب مصري بزيادة معدل التجارة مع تل ابيب

العالم - الاحتلال

وأفادت نشرة الأخبار الرئيسية "أخبار المساء" بأن الطلب المصري جاء بعد لقاء بينيت-السيسي، قبل شهر واستئناف الطيران بين القاهرة وتل أبيب 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي أعقاب الطلب المصري، زارت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية "أورنا باربيفاي" الأسبوع الماضي، معبر "نيتسانا" البري الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة، تمهيداً لتوسيعه لاستيعاب أكبر كم من البضائع المنقولة بين القاهرة وتل أبيب، بحسب المصدر ذاته.

كما لفتت إلى أن المصريين "معنيون بزيادة حجم التصدير والاستيراد مع 'إسرائيل' في عدة مجالات، بينها الأسمنت والحديد والكيماويات وغيرها".

القناة نفسها أوردت أن "باربيفاي" ستجري خلال الأسابيع القادمة زيارة للقاهرة، لبحث مزيد من مجالات التعاون بين کیانها ومصر.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وکیان الاحتلال الإسرائيلی وصل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 122.4 مليون دولار، مقارنة بـ92 مليون دولار في 2020، وفق تقرير نشرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية) في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 13 سبتمبر/أيلول الماضي، التقى السيسي وبينيت في لقاء هو الأول من نوعه، بشكل رسمي، بمنتجع شرم الشيخ المصري، ووصف بينيت اللقاء بـ"المهم جداً والجيد للغاية".

يذكر أن مصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي في عام 1979، لكن العلاقات بين الجانبين ظلت على المستوى الرسمي، وسط فتور ورفض شعبي.