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شاهد.. طريقة تعامل حزب الله مع هواة الحرب الاهلية

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الدبلوماسي اللبناني السابق وسام شرف أن خطاب السيد نصرالله الأخير بعد مجزرة الطيونة هو خطاب مختلف عما سبق بعدما تحدث السيد نصرالله تحديداً عن العدد والعتاد والقدرة العسكرية.

العالم - خاص العالم

وأوضح شرف خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن السيد نصرالله تحدث بالأرقام نظراً لخطورة هذه المرحلة ليعطي بُعداً آخراً للأحداث وليرسم خطاً بيانياً يؤكد فيه على ما يردده دائما بأن من يريد الحرب الأهلية لا يستطيع ومن يستطيع لا يريد وهذا ما يحمينا في كل هذه المرحلة اي يعني ان الحزب الذي يملك القوة الأكبر ولديه قدرة عسكرية على قيام بأي شيء لا يريد الذهاب الى الحرب الداخلية وهذا الأمر يشكل الرادع الاول لهذه الحرب.

وأكد شرف على أن خطاب السيد نصرالله لم يأت من منطلق التهديد بالحرب الأهلية بل أتى من منطلق منع هذه الحرب وارسال الرسالة الى من يفكر بإندلاع الحرب الأهلية ان يحسب حساباته.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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