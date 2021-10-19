سفير ايران في كابول وعبدالله عبدالله يبحثان اوضاع افغانستان ومشاكل المهاجرين

العالم - ايران

وكتب عبدالله في تغريدة له على تويتر انه تباحث مع السفير الايراني في كابول بهادر امينيان حول الاوضاع الجارية في افغانستان وحل مشاكل المهاجرين الافغان.

وكان السفير الايراني قد التقى ايضا الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي حيث تباحثا حول المزيد من تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين ومساعدات ايران لافغانستان.

ويوم امس وصلت شحنة مساعدات من الجمهورية الاسلامية الايرانية تضم مواد غذائية وادوية الى قندهار حيث تم توزيعها بين اسر شهداء وجرحى الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدا للمسلمين الشيعة في قندهار يوم الجمعة الماضية.

وتزامنا مع توزيع المساعدات الايرانية في قندهار تم نقل عدد من جرحى الهجوم الارهابي الى مستشفيات في ايران لمتابعة العلاج.