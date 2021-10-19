الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

سفير ايران في كابول وعبدالله عبدالله يبحثان اوضاع افغانستان ومشاكل المهاجرين

سفير ايران في كابول وعبدالله عبدالله يبحثان اوضاع افغانستان ومشاكل المهاجرين
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في كابول بهادر امينيان الرئيس السابق للمجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغاني عبدالله عبدالله وتباحث معه حول قضايا مثل الاوضاع الجارية في افغانستان ودراسة مشاكل المهاجرين.

العالم - ايران

وكتب عبدالله في تغريدة له على تويتر انه تباحث مع السفير الايراني في كابول بهادر امينيان حول الاوضاع الجارية في افغانستان وحل مشاكل المهاجرين الافغان.

وكان السفير الايراني قد التقى ايضا الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي حيث تباحثا حول المزيد من تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين ومساعدات ايران لافغانستان.

ويوم امس وصلت شحنة مساعدات من الجمهورية الاسلامية الايرانية تضم مواد غذائية وادوية الى قندهار حيث تم توزيعها بين اسر شهداء وجرحى الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدا للمسلمين الشيعة في قندهار يوم الجمعة الماضية.

وتزامنا مع توزيع المساعدات الايرانية في قندهار تم نقل عدد من جرحى الهجوم الارهابي الى مستشفيات في ايران لمتابعة العلاج.

روابط ذات صلة

ايران تنتقد ازدواجية سياسة بعض الدول الغربية تجاه المهاجرين الافغان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع الأسعار يشعل أسواق ليبيا رغم الركود

الحشد الشعبي ينفي تعرض أي من مقراته لإعتداء او حرق

بالفيديو.. بغداد.. انتشار امني قرب بوابة الخضراء والسماح بدخول هذه الفئة فقط

التبادل التجاري بين ايران و أعضاء "ايكو" يتخطى 7.2 مليار دولار

سفير ايران في كابول وعبدالله عبدالله يبحثان اوضاع افغانستان ومشاكل المهاجرين

وزيرا خارجية ايران وقطر يبحثان هاتفيا آخر التطورات الاقليمية