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التبادل التجاري بين ايران و أعضاء "ايكو" يتخطى 7.2 مليار دولار

التبادل التجاري بين ايران و أعضاء
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، تسجيل التبادل التجاري مع دول اعضاء منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" 15.3 مليون طن بقيمة 7.255 مليار دولار في النصف الاول من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2021.

العالم - ايران

وبيّن المتحدث " روح الله لطيفي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن التبادل التجاري مع دول المنظمة شهد نموا كمّيا 67 بالمئة وسعريا 60 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

وأشار أن صادرات ايران للدول الاعضاء تجاوز 12.878 مليون طن من السلع باكثر من 4.555 مليار دولار في مقابل استيراد 2.428 مليون طن من البضائع بقيمة 2.7 مليار دولار.

وحول ترتيب الدول الاعضاء المستوردة للسلع الايرانية، أكد لطيفي أن تركيا تصدرت القائمة بـ 7.214 مليون طن بقيمة 2.308 مليار دولار تلتها افغانستان 2.516 مليون طن و999 مليون دولار، وباكستان 1.361 مليون طن و544 مليون دولار.

ولفت الى أن اوزبكستان حلت رابعا بـ 411 الف طن و217 مليون دولار تلتها بالترتيب كل من، آذربيجان 389 الف طن و212 مليون دولار، وتركمانستان 707 الاف طن و145 مليون دولار،وكازاخستان 237 الاف طن و80 مليون دولار، وقرغيزيا 20 الف طن بـ 33 مليون دولار وطاجيكستان 22 الف طن و17 مليون دولار.

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