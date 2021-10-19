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الاحتلال يعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس ويداهم سلوان

الاحتلال يعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس ويداهم سلوان
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاختلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس المحتلة، كما وداهمت قوة احتلالية بلدة سلوان وأغلقت العديد من المحال.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوة من مخابرات الاحتلال اعتقلت أبو زهرة، من منطقة المصرارة ونقلته لأحد مراكز التحقيق.

وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال حي أبو تايه في بلدة سلوان، وأزالت الأعلام الفلسطينية ورايات فصائل فلسطينية معلقة في الحي.

كما وداهمت القوة المقتحمة العديد من المحلات التجارية في البلدة ومنعت الأهالي من دخولها.

وارتفعت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة من مدينة القدس في الأيام الأخيرة، تزامنا مع أعمال الحفر التي تشهدها المقبرة اليوسفية، وارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

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