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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-10-2021

الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

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