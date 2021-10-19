الصادرات السلعية عبر موانئ "هرمزكان" 7.6 مليار دولار

العالم - ايران

وأشار " ابوالفضل اكبر بور" في تصريح لـ "فارس" اليوم الثلاثاء،أن الصادرات بلغت 21.608 مليون طن عبر هذه الموانئ بقيمة 7.654 مليار دولار.



وبيّن أن غالبية الصادرات شملت خام الحديد ومكثفاته والبوليمر أثيلين والأسمدة المعدنية والكيماوية وتوجهت الى الصين والامارات وتايلند والهند وعمان و غانا في الفترة المذكورة.

بالمقابل أشار مشرف الجمارك الى توريد سلع بحجم 4 ملايين طن عبر موانئ هرمزكان بقيمة 9.907 مليار دولار، حيث تصدرت كل من الصين والامارات والهند وايطاليا وألمانيا الدول الموردة الى ايران بهذا الشأن.