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رئيس المحكمة العليا يؤكد على متابعة قضیة إغتیال الشهید سلیماني

رئيس المحكمة العليا يؤكد على متابعة قضیة إغتیال الشهید سلیماني
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس المحكمة العليا في ايران حجة الاسلام احمد مرتضوي مقدم الیوم الثلاثاء، اللجنة الإيرانية العراقية المشتركة الى متابعة قضیة إغتیال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما وضرورة محاسبة مرتکبي هذه الجريمة.

العالم - ایران

وقال مرتضوي مقدم لدى اجتماعه بوزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد والوفد المرافق له في طهران اليوم: إن إيران والعراق تعانيان من عدو مشترك، مؤکدا إن الوحدة بين البلدین ستسهم في تعزیز التعاطف والمودة بین شعبي البلدين.

وتابع: إن اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس مؤشر على الضرر الذي ألحقه العدو المشترك بالبلدین، معربا عن أمله في أن تعزز دماء الشهيدين العلاقات بين البلدين.

ودعا اللجنة الإيرانية العراقية المشتركة الى متابعة قضیة إغتیال الشهيدین و ضرورة محاسبة مرتکبي الجريمة.

کما دعا مرتضوي مقدم، وزير العدل العراقي إلى متابعة الاتفاقيات الموقعة بین البلدین خلال زيارة رئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق آية الله ابراهيم رئيسي لبغداد.

من جانبه وعد عبد الستار محمد بمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات التي قد ابرمت بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتبادل المحكومين بينهما.

یذکر أن وزير العدل العراقي عبد الستار محمد وصل إلى طهران امس الاثنين بدعوة من نظيره الايراني أمين حسين رحيمي.

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