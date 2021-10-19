الصحة الايرانية: أكثر من 13 ألف إصابة و 167 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنین ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 13 ألفا و 308 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 809 آلاف و 967 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1783 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4622 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 347 ألفا و 483 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 167 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 124 الفا و 423 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 49 مليونا و 374 ألفا و 208 اشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 26 مليونا و 6 آلاف و 109 اشخاص الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 75 مليونا و 380 ألفا و 317 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و 224 ألفا و 823 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 9 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 106 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 228 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 105 مدن.